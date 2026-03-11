Dolar
44.09
Euro
51.21
Altın
5,183.34
ETH/USDT
2,022.00
BTC/USDT
69,515.00
BIST 100
13,160.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: "İş dünyası olarak beklentimiz Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca başlaması"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bizim iş dünyası olarak beklentimiz, bir an önce bu gerilimin sulhla sonuçlanması, en azından önce bir ateşkes olması ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca fiilen başlaması." dedi.

Kazım Kaan Ulu  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
İTO Başkanı Avdagiç: "İş dünyası olarak beklentimiz Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca başlaması"

İstanbul

Avdagiç, Fransa'nın başkenti Paris'te İTO'nun milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdiği JEC World 2026 Fuarı'nda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Spekülatif alanlarda 119 doları gören petrol fiyatının ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasıyla 87 dolar seviyesine geri geldiğini hatırlatan Avdagiç, dünyada enflasyonist bir baskı oluşması riskinin ise devam ettiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avdagiç, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını ama Türkiye'ye de etkileri olabileceğini aktararak, "Ülkemizde özellikle akaryakıt fiyatlarında çok hızlı alınan bir aksiyonla birbirini tetikleyebilecek bir fiyat artışının önü durduruldu. O sadece teknik anlamda değil, psikolojik açıdan da çok önemli bir hamleydi. Akaryakıt fiyatları arttığı zaman 'her şey artıyor' diye bir sarmala girebilirdik. O önemli ve çok değerli bir hamleydi. Onu fevkalade doğru buluyoruz." diye konuştu.

Eşel mobil sisteminde bir marj bulunduğunu ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti:

"Ümit ederiz ki o marjı eritip onun üzerine çıkıp fiyatlar artmak zorunda kalınmaz. Şu andaki bu aşağı doğru dalgalanmayla tekrar sanki o bandın içine girebiliriz gibi duruyor. Biraz yaşayarak göreceğiz. Çünkü karşımızda bu savaşı sürdüren ülkelerin açıkçası net ve belli olmayan, çok da dengeli olmayan bir politikaları var. Bütün bunlara rağmen bir gerçek var ki Türkiye bir istikrar adası olarak bölgemizde öne çıkmıştır. Burada NATO üyesi olmanın da karşılığını görüyoruz. İki balistik füze NATO'nun imkanlarıyla imha edildi. O anlamda da onu da teknik anlamda görmek lazım."

"Şu andaki en kritik konu Hürmüz Boğazı"

İTO Başkanı Avdagiç, hükümetin savaşın tüm etkilerini yakından takip ettiğine işaret ederek, gerilimin makul bir şekilde son bulması için hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok yoğun temasları olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Şu anda temkinli bir iyimserlik içinde olmaya çalıştıklarını belirten Avdagiç, "Şu andaki en kritik konu Hürmüz Boğazı. Bizim iş dünyası olarak beklentimiz, bir an önce bu gerilimin sulhla sonuçlanması, en azından önce bir ateşkes olması ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca fiilen başlaması." diye konuştu.

Avdagiç, savaşta tedarik kaynaklarındaki küresel zafiyet sebebiyle birçok ham maddenin tedarikinde sorunlar yaşandığını aktararak, Uzak Doğu'dan gelen pek çok petrol türevi ham maddede ton başına yüzde 25 civarında lojistik farkı eklenmeye başlandığını söyledi.

Sefer sürelerindeki uzamaya bağlı olarak denizcilik sektörünün taşıma kapasitesinde gerileme olduğunu anlatan Avdagiç, küresel sigorta maliyetlerinde de artışların yaşandığını kaydetti.

Avdagiç, bazı sigorta firmalarının poliçe bedellerini artırmak bir yana, poliçeleri iptal etme yoluna gittiğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı
Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak
Tüketiciler Birliğinden "ev, araç, uçak, tekne kiralanır, IBAN kiralanmaz" uyarısı
Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenlerine hazırlanıyor
Diyanet 59 dildeki yayımlarıyla milyonlarca kişiye hizmet sunuyor

Benzer haberler

İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü

İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü

Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var, bütün personeliyle irtibat halindeyiz

ABD-İsrail’in saldırıları ve İran misillemelerinin Körfez güvenliğine yansımaları

İTO Başkanı Avdagiç: "İş dünyası olarak beklentimiz Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca başlaması"

İTO Başkanı Avdagiç: "İş dünyası olarak beklentimiz Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca başlaması"
Hürmüz Boğazı krizi, petrol piyasalarında görülen en büyük arz şokunu tetikliyor

Hürmüz Boğazı krizi, petrol piyasalarında görülen en büyük arz şokunu tetikliyor
Orta Doğu'daki gerilim kömür fiyatlarında sert artışa yol açtı

Orta Doğu'daki gerilim kömür fiyatlarında sert artışa yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet