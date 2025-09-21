Başakşehir'de plastik atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Başakşehir'de, plastik atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Esot A1 Blok Sokak'ta bulunan plastik malzeme üretim atölyesinin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangına müdahale ediyor.
Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki (DEPARKO) nakliye deposunda akşam saatlerinde çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları için bölgede bekleyen itfaiye ekipleri de tedbiren buraya sevk edildi.
