Dünya

Trump, Begram Hava Üssü'nü geri alma konusunda Afganistan ile görüştüklerini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Begram Hava Üssü'nü geri almak ve burada küçük bir ABD askeri varlığını yeniden kurmak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Hakan Çopur  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Trump, Begram Hava Üssü'nü geri alma konusunda Afganistan ile görüştüklerini belirtti

Washington

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Begram Hava Üssü konusundaki ifadelerini yineledi.

Trump, Joe Biden yönetiminin boşu boşuna üsten ayrıldığını ve bunun bir beceriksizlik olduğunu savunarak, "Begram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, üssü geri almaları durumunda orada küçük bir ABD askeri varlığı kurmak istediklerini vurgulayarak, "Oradan vazgeçmek için hiçbir neden yoktu. Begram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık." değerlendirmesini yaptı.

