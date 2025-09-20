İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de yarın da devam edecek gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Vatandaşlardan, toprak doygunluğu göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olmaları ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.
Trabzon'da şiddetli yağışlara karşı belediye ekipleri teyakkuzda
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da, il genelinde Vakfıkebir, Şalpazarı, Tonya, Düzköy, Çarşıbaşı, Akçaabat, Sürmene, Of, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerinde yağışların artarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresinden 45 personel ve 15 araç, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesinden ise 60 personel ve 56 araç görevlendirildiği aktarılan açıklamada, yoğun yağış sırasında dere yataklarına, heyelan riski bulunan bölgelere ve su baskını ihtimali olan alanlara yaklaşılmaması, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmamasının büyük önem arz ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı 112 Acil Çağrı Merkezi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak bizlere ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için tüm ekiplerimiz görev başında olup, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.