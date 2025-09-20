Dolar
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt

Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesine ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya attığını belirterek "Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır" ifadesini kullandı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya attığını belirterek, "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir. Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur. Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır. Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."

