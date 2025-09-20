Dolar
İnsansız hava aracı Bayraktar TB3 ile Akıncı, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Dünya

ABD'li komedyen Fallon'dan Charlie Kirk paylaşımı nedeniyle programı askıya alınan Kimmel'a destek

ABD'li ünlü komedyen ve talk-show sunucusu Jimmy Fallon, suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle programı askıya alınan Jimmy Kimmel'a destek verdi.

Zeynep Katre Oran  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
ABD'li komedyen Fallon'dan Charlie Kirk paylaşımı nedeniyle programı askıya alınan Kimmel'a destek

Ankara

Sunuculuğunu üstlendiği "The Tonight Show" programında konuşan Fallon, ABC kanalının, Federal İletişim Komisyonunun (FCC) baskısıyla Kimmel'ın programını askıya alma kararını gündeme taşıdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fallon, programın açılışında, "Büyük haber şu ki Jimmy Kimmel'ın programı, FCC baskısının ardından ABC tarafından askıya alındı. Herkes, 'Bu da neyin nesi böyle?' diye düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra izleyicilere seslenen Fallon, "Açık konuşmak gerekirse ne olduğunu ben de bilmiyorum, kimse de bilmiyor ama Jimmy Kimmel'ı tanıyorum, iyi, komik ve sevgi dolu bir adam. Umarım geri döner." diye konuştu.

Fallon'dan ifade özgürlüğü ve sansür hicvi

Programın ilerleyen dakikalarında Fallon, ülkede ifade özgürlüğünün kısıtlandığını hicvetmek için ABD Başkanı Donald Trump'a övgüler dizmek zorunda bırakıldığı skeç sundu.

Trump'ı her zamanki gibi eleştirmeye devam edeceğini söyleyen komedyen, konuşmasını sürdürürken stüdyodaki seslendirme ekibi, Fallon'ın yorumlarını abartılı övgülere dönüştürdü.

Örneğin Fallon, Trump'ın saçlarından bahsederken seslendirme ekibi, komedyenin cümlelerini "The Summer I Turned Pretty dizisindeki Conrad'ınkinden bile daha iyi görünüyor." ifadesiyle değiştirdi.

Fallon'ın "Epstein göndermesi" de seslendirme ekibinin sansürüne maruz kaldı.

Ünlü komedyen İngiltere'de protestocuların Windsor Kalesi'nin duvarlarına Trump ile Jeffrey Epstein'ın yan yana görüntülerini yansıttığından söz ettiği sırada seslendirme ekibi araya girerek, "Epstein" ismini ABD'li oyuncu Jeff Goldblum'un ismiyle değiştirdi.

Kimmel'ın programının askıya alınması

ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Kimmel, Kirk suikastı sonrası "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulunmuştu.

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurmuş, herhangi bir neden belirtmemişti.

Trump'tan medya lisanslarını iptal etme çıkışı

İngiltere'den Washington'a dönerken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "kendisine karşı yayın yapan televizyon kanallarının" lisanslarını iptal edebileceğini dile getirmişti.

Trump, bazı televizyon kanallarının kendisini kötü tanıttığını savunarak, "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

