Dolar
43.19
Euro
50.38
Altın
4,615.31
ETH/USDT
3,349.00
BTC/USDT
96,664.00
BIST 100
12,344.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize’de 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sorumluluk üstlenmesi ve uygun karar alması gerektiğini belirterek, "Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna krizinin çözüm sürecini engelleyenin Zelenskiy olduğu yönündeki görüşüne katıldıklarını belirten Peskov, "Bu gerçekten de böyle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus tarafı çözüm sürecine açık. Amerikan tarafı, Trump ve Kiev yönetimi, Rusya'nın pozisyonunu iyi biliyor. Bu tutarlı bir pozisyon." şeklinde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Durumun Kiev yönetimi için kötüleştiğini söyleyen Peskov, "Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor. Zelenskiy'nin sorumluluk üstlenerek uygun karar alması için zaman geldi. Şimdilik Kiev bunu yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Rusya'yı ziyaret etmesi ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti:

"Amerikalı müzakerecilerle mevcut iletişim kanalları çalışmaya devam ediyor. Bu diyalog sürüyor. Tarih üzerinde mutabık kalındığında, böyle bir ziyaretin gerçekleşeceğini umuyoruz. Diyalogun sürdürülmesi gerekli ve önemli. Amerikalılar, hem Ukraynalılar ve hem de Avrupalılar ile çok sayıda görüşme yaptı. Rus tarafının da devam eden görüşmeler hakkındaki görüşünü dile getirmesi önemli."

Sözcü Peskov, Rusya'nın, Çin ve Küresel Güney ülke askerlerinin yer alması şartıyla Ukrayna'da barış gücünün konuşlandırılmasını kabul etmeye hazır olduğu yönündeki iddialara dair ise "Bunu doğrulayamam." diye konuştu.

Putin’in daha önce, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Peskov, bu teklife ABD'den yanıt beklediklerine işaret etti.

Peskov, "Daha elverişli bir anlaşma, herkesin yararına olurdu, ancak bunun geliştirilmesi karmaşık ve uzun bir süreç." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, Ankara'da Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı düzenledi
Miraç Kandili özel programı Beştepe Millet Camisi'nden canlı yayınlanacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan Çayırgan'a adli kontrol istemi
"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor

ABD askerlerine "yasa dışı emirlere uymayın" çağrısı yapan Demokrat Kongre üyelerine soruşturma

ABD'de "Savunma"dan "Savaş" Bakanlığı ismine geçiş 10 ila 125 milyon dolarlık maliyete yol açabilir

ABD'de ICE'ın işe alımlarda kullandığı yapay zekanın hatası nedeniyle memurların uygun eğitim almadığı iddiası

ABD'de ICE'ın işe alımlarda kullandığı yapay zekanın hatası nedeniyle memurların uygun eğitim almadığı iddiası
Yapay zeka regülasyonu: Neden, nasıl, ne zaman?

Yapay zeka regülasyonu: Neden, nasıl, ne zaman?
Almanya, Avrupa'nın koruyucusu mu olacak?

Almanya, Avrupa'nın koruyucusu mu olacak?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet