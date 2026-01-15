Dolar
Gündem

Ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Betül Bilsel  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ankara

Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümesinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli rolü olduğunu hatırlatan Göktaş, bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmesi, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümesi için gayretle çalıştıklarının altını çizen Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısındaki artışla ortalama 9 bin 723 liraya yükselen SED ödemelerinde, ocak ayına ilişkin farkın şubatta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

