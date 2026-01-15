Dolar
43.19
Euro
50.26
Altın
4,598.52
ETH/USDT
3,380.00
BTC/USDT
96,948.00
BIST 100
12,389.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bilişim suçlarına bakacak mahkemelerde "ihtisas" şartı kaldırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, bilişim suçlarına ilişkin açılacak davaların, "ihtisas mahkemesi" şartı aranmaksızın bütün asliye ceza mahkemelerinde görülmesine karar verdi.

Abdullah Sarica  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Bilişim suçlarına bakacak mahkemelerde "ihtisas" şartı kaldırıldı

Ankara

HSK 1. Dairesince Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 25 Aralık 2025'te "nitelikli dolandırıcılık" suçundan açılan davaların, mahalde bulunan asliye ceza mahkemelerine genel tevziden eşit olarak dağıtılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu karar sonrası uygulamada yaşanması muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla, bilişimle ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak asliye ceza mahkemelerinin ihtisas durumunun yeniden görüşüldüğü belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen nitelikli hırsızlık, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya programlarla ilgili suçların, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla geçişkenlik gösterebileceği, bu durumun genel tevziden dosya alan asliye ceza mahkemeleri ile bilişim ihtisası olan asliye ceza mahkemeleri arasında iş bölümü ihtilafı yaratabileceği, bunun da uygulamada gereksiz emek ve zaman kaybına yol açabileceği değerlendirilmekle, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla bilişim suçlarına ilişkin açılacak davalara bakacak asliye ceza mahkemeleri nezdinde ayrı bir ihtisaslaşmaya gidilmeksizin dosyaların genel tevziden eşit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bükreş'te Rumen mevkidaşı Predoiu ile ortak basın toplantısında konuştu
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, diplomasiden teknolojiye kadar birçok alanda yeni adımlar atıyor
Çanakkale'deki çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu
TRT Genel Müdürü Sobacı: Gençlerimize, milletinin değerleriyle yoğrulmuş bir adres sunuyoruz
Ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bilişim suçlarına bakacak mahkemelerde "ihtisas" şartı kaldırıldı

Bilişim suçlarına bakacak mahkemelerde "ihtisas" şartı kaldırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet