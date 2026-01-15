YTB, Ankara'da Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı düzenledi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de eğitim almaya başlayan uluslararası öğrenciler için Ankara'da Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı yaptı.
Ankara
Türkiye'nin "küresel eğitim vizyonu" olarak tanımlanan Türkiye Bursları'nın tanıtım toplantısına, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus ve uluslararası öğrenciler katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Toplantıda konuşan Turus, Türkiye'de bir araya gelen öğrencilerin, farklılıkların dünyanın zenginliği olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Türkiye Bursları'nın tanıtımı için uluslararası öğrencilerin önemine işaret eden Turus, Türkiye'nin uluslararası eğitim konusunda dünyada önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.
Turus, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin, bir vicdan hareketinin sembolü olduğunu belirterek "Çünkü siz bizim için sadece bir öğrenci, sadece bir misafir öğrenci değilsiniz. Siz ülkelerinizi geri döndüğünüz zaman ülkenizin umudu olacaksınız." dedi.
Türkiye'nin küresel eğitim politikasının en büyük misyonunun vicdanlı bir dünya oluşturmak olduğunu dile getiren Turus, "Biz size, eğer Türkiye burslarıyla bir şey kazandıracaksak en önemli gayemiz, dünyadaki insani nitelikleri daha yukarı çekmek için birlikte vicdani bir muhasebe unsurunu oluşturmalıyız. Asıl derdimiz, bu." ifadelerini kullandı.
Türkiye Bursları 2026 için başvuruları kabul etmeye başladı
Türkiye Bursları, 2025'te 125 bin 668 başvuruyla uluslararası öğrenci hareketliliğinde önemli bir yer ediniyor.
Uluslararası seviyedeki eğitim, bilgi ve tecrübe zenginliğinin yanında Türkiye Bursları, dünyanın her yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'nin farklı üniversitelerinde burslu eğitim imkanı sunuyor.
Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademik programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor.
2026 için Türkiye Bursları başvuruları, 10 Ocak-20 Şubat tarihlerinde alınacak.
Türkiye Bursları'na, turkiyeburslari.gov.tr adresinden başvuru yapılabiliyor.