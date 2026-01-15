Çanakkale'deki çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu
Çanakkale'deki bir çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu.
Çanakkale
Kent merkezinde Barbaros Mahallesi Park Sokak'ta bulunan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'ndaki ağacın dibinde farklı bir metal parçası olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.
Uzman ekipler yaptıkları kontrolde söz konusu cismin patlamamış mühimmat olduğunu tespit etti.
Yapılan inceleme sonrası mühimmat bölgeden alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.