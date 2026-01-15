Dolar
43.19
Euro
50.38
Altın
4,615.17
ETH/USDT
3,351.20
BTC/USDT
96,664.00
BIST 100
12,329.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize’de 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya

ABD askerlerine "yasa dışı emirlere uymayın" çağrısı yapan Demokrat Kongre üyelerine soruşturma

ABD'de video mesajla askeri personele "yasa dışı emirleri uygulamamaları" çağrısı yapan farklı eyaletlerden 5 Demokrat Partili Kongre üyesine soruşturma açıldığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
ABD askerlerine "yasa dışı emirlere uymayın" çağrısı yapan Demokrat Kongre üyelerine soruşturma

Ankara

CBS News'in haberine göre, Adalet Bakanlığı, askeri personeli "yasa dışı emirleri" yerine getirmemeye çağıran bir video yayımlayan Demokrat Partili 4 Temsilciler Meclisi ve 1 Senato üyesine soruşturma açtı.

Federal savcılar Pensilvanya'dan Chris Deluzio ve Chrissy Houlahan, New Hampshire'dan Maggie Goodlander ve Elissa Slotkin ile Colorado'dan Jason Crow ile soruşturma için iletişime geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tamamı istihbarat ya da askeri geçmişe sahip olan Kongre üyeleri, kendilerine soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Deluzio'nun ofisinden soruşturmaya yönelik yapılan açıklamada, "Yönetimin, siyasi rakiplerine karşı bir taciz kampanyası yürüttüğü aşikar." ifadesi kullanıldı.

Houlahan, yaptığı açıklamada, "Yalan bir şey söylenilmediğini" belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kimsenin duymasını istemediği bir şey söyledikleri için hedef alındıklarını" savundu.

Federal hükümet "bir silah"

Goodlander, tehditlerin kendisini caydıramayacağını vurgulayarak, "Bu tehditler beni susturmayacak. İşimi yapmaya devam edeceğim. Ve gemiyi asla terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Senatör Slotkin, tehdit aldığına işaret ederek, "Bu, Başkan'ın taktik planı. Ve onunla aynı fikirde olmayan herkes düşman oluyor ve o da federal hükümeti onlara karşı bir silah olarak kullanıyor." dedi.

Crow da Trump'ın "siyasi atamaları kullanarak kendisini taciz etmeye çalıştığını" belirterek, "Korkmuyorum ve Anayasa'ya yeminimi yerine getirmek için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı

Video ve Trump'ın tepkisi

ABD basınında Kasım 2025'te, Kongre üyelerinin, doğrudan kameraya çekilmiş 1,5 dakikalık bir videoda askeri personele "yasa dışı emirleri reddetmeleri" çağrısı yaptıkları kaydedilmişti.

Askerlere yönelik talimatları eleştiren Kongre üyeleri, "Askeri Adalet Kanunu'na" işaret ederek videoda, "Hiç kimse, Anayasamızı ihlal eden emirleri yerine getirmek zorunda değil" görüşünü paylaşmıştı.

Trump, sosyal medya paylaşımında, videoyu "ihanet" olarak nitelendirmiş ve Senato üyelerinin "asılması gerektiğini" öne süren bir sosyal medya paylaşımını desteklemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, Ankara'da Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı düzenledi
Miraç Kandili özel programı Beştepe Millet Camisi'nden canlı yayınlanacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan Çayırgan'a adli kontrol istemi
"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor

ABD askerlerine "yasa dışı emirlere uymayın" çağrısı yapan Demokrat Kongre üyelerine soruşturma

ABD'de "Savunma"dan "Savaş" Bakanlığı ismine geçiş 10 ila 125 milyon dolarlık maliyete yol açabilir

ABD'de ICE'ın işe alımlarda kullandığı yapay zekanın hatası nedeniyle memurların uygun eğitim almadığı iddiası

ABD'de ICE'ın işe alımlarda kullandığı yapay zekanın hatası nedeniyle memurların uygun eğitim almadığı iddiası
Yapay zeka regülasyonu: Neden, nasıl, ne zaman?

Yapay zeka regülasyonu: Neden, nasıl, ne zaman?
Almanya, Avrupa'nın koruyucusu mu olacak?

Almanya, Avrupa'nın koruyucusu mu olacak?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet