Ekonomi

Bakan Bolat: Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumunu değerlendirdik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumunu, kaydedilen gelişmeleri, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

Seda Tolmaç  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Bakan Bolat: Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumunu değerlendirdik

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin durumundan kaydedilen gelişmelere kadar çeşitli konuları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Barrack ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumunu, kaydedilen gelişmeleri, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik. Sayın Büyükelçi ile ticaret ve ekonomik işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, yeni işbirliği alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi konusunda hemfikir kaldık."

