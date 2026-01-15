Dolar
43.19
Euro
50.26
Altın
4,615.33
ETH/USDT
3,298.10
BTC/USDT
95,723.00
BIST 100
12,456.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurt genelinde Miraç Kandili idrak ediliyor. Bursa Ulu Cami’nden yayındayız. Yurt genelinde Miraç Kandili idrak ediliyor. Sultanahmet Camisi’nden yayındayız.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Minnesota'daki protestolara karşı İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtti

Trump, Minnesota’da ICE ajanının bir kadını vurmasının ardından artan protestoları kontrol altına almak için askeri güç kullanımına izin veren İsyan Yasası’nı devreye sokabileceğini söyledi.

Zeynep Katre Oran  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
ABD Başkanı Trump, Minnesota'daki protestolara karşı İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtti

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının bir kadını vurmasının ardından ICE karşıtı gösterilerin arttığı Minnesota eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini bildirdi.

Trump, Minnesota'nın Minneapolis kentinde ICE görevlilerinin bir vatandaşı vurarak öldürmesine tepki olarak başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Minnesota'daki yerel yetkililerin, gösterileri bastırması ve kamu düzenini sağlaması gerektiğini vurgulayan Trump, aksi halde federal hükümetin devreye girebileceğine işaret etti.

Trump, protestolarda ICE görevlilerinin hedef alındığını savunarak, gösterilere karşı İsyan Yasası'nı uygulamaya koyabileceğini belirtti.

İsyan Yasası, ABD başkanına, ayaklanma, iç karışıklık veya kamu düzeninin bozulması durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafız birliklerini ülke içinde görevlendirme yetkisi tanıyor.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
Suç örgütlerini övücü veya silahlı paylaşım yapan 325 şüpheli yakalandı
DMM'den velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerine yalanlama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li yöneticilerin jandarmaya yönelik hakaretlerine tepki
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Minnesota'daki protestolara karşı İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtti

ABD Başkanı Trump, Minnesota'daki protestolara karşı İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtti

Bakan Bolat: Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumunu değerlendirdik

Amerikalıların yüzde 75'i, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıkıyor

Çin'den protestoların sürdüğü İran'a destek mesajı

Çin'den protestoların sürdüğü İran'a destek mesajı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor
ABD askerlerine "yasa dışı emirlere uymayın" çağrısı yapan Demokrat Kongre üyelerine soruşturma

ABD askerlerine "yasa dışı emirlere uymayın" çağrısı yapan Demokrat Kongre üyelerine soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet