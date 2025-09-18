Dolar
41.33
Euro
49.03
Altın
3,658.03
ETH/USDT
4,575.40
BTC/USDT
117,150.00
BIST 100
11,245.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Dünya

ABD’de komedyen Jimmy Kimmel’ın TV şovu Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı

ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alındı.

Bekir Aydoğan  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
ABD’de komedyen Jimmy Kimmel’ın TV şovu Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı

Ankara

“Jimmy Kimmel Live” programını sunan Kimmel, Kirk suikastı sonrası “MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulundu.

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu, herhangi bir neden belirtmedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sözleşmesi gelecek yıl mayısta sona erecek Kimmel da açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında “Amerika için harika haber.” değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Günay şehit oldu
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

ABD’de komedyen Jimmy Kimmel’ın TV şovu Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı

ABD’de komedyen Jimmy Kimmel’ın TV şovu Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı

İngiltere Kralı 3. Charles, İngiltere-ABD ilişkilerinin iki ülkeyi güvenli ve güçlü yaptığını söyledi

ABD Başkanı Trump'tan Kral Charles'a övgü, ABD-İngiltere ilişkilerine güçlü vurgu

İngiliz basını, İngiltere'nin bu hafta Filistin devletini tanıyacağını bildirdi

İngiliz basını, İngiltere'nin bu hafta Filistin devletini tanıyacağını bildirdi
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını "soykırım" olarak nitelendirdi

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını "soykırım" olarak nitelendirdi
İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyen ABD Başkanı Trump, Londra'da protesto edildi

İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyen ABD Başkanı Trump, Londra'da protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet