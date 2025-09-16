Dolar
41.31
Euro
48.60
Altın
3,678.63
ETH/USDT
4,514.50
BTC/USDT
115,261.00
BIST 100
11,000.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Washington Post: Charlie Kirk'ün katil zanlısı, tutuklanmadan önce suçunu itiraf etti

Washington Post (WP) gazetesi, ABD'de Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'ın tutuklanmadan kısa süre önce, çevrim içi bir grupta suçuna ilişkin itirafta bulunduğunu iddia etti.

Mücahit Oktay  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Washington Post: Charlie Kirk'ün katil zanlısı, tutuklanmadan önce suçunu itiraf etti

New York

WP'nin haberinde, Kirk'ün katil zanlısı tutuklanmadan önce, aynı isimde bir kullanıcının, Discord isimli uygulama üzerinden itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde, Discord grubu üyesi iki kişinin paylaştığı ekran görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde, grupta Charlie Kirk'ün vurulduğu konusunun yazışmalara yansıdığı ve "Tyler Robinson" isimli kullanıcının bu yazışmalara yanıt olarak "Bütün olanlar için üzgün olduğu" şeklinde paylaşımda bulunduğu aktarıldı.

Robinson'a ait olduğu sanılan hesaptan gelen mesajda, "Hey millet, hepinize kötü bir haberim var. Dün UVU'daydım (Utah Valley Üniversitesi). Olanlar için üzgünüm." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu kişinin, Discord'daki son paylaştığı mesajda, "Birkaç dakika içinde şerif arkadaşım aracılığıyla teslim olacağım. Tüm güzel zamanlar ve kahkahalar için teşekkürler, hepiniz harikaydınız, her şey için hepinize teşekkür ederim." ifadelerine yer verdiği de haberde kaydedildi.

Ayrıca haberde, bu mesajın, yetkililerin Robinson'ı gözaltına almasından yaklaşık 2 saat önce gönderildiği bilgisine yer verildi.

WP'ye konuşan haber kaynağına göre ise Discord yetkilileri, itiraf niteliği taşıyan mesajın bir kopyasını kolluk kuvvetleriyle paylaştı. Söz konusu kaynak, mesajın, Tyler Robinson isimli kullanıcıdan küçük ve özel bir çevrim içi arkadaş grubuna gönderildiğini söyledi.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
27 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Kartalkaya'daki otel yangını davasında esas hakkındaki mütalaa verildi
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı
Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Washington Post: Charlie Kirk'ün katil zanlısı, tutuklanmadan önce suçunu itiraf etti

Washington Post: Charlie Kirk'ün katil zanlısı, tutuklanmadan önce suçunu itiraf etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Eğer silahlı bir mücadeleye girmek zorunda kalırsak, buna fazlasıyla hazırız

FBI: Charlie Kirk'ün öldürüldüğü alanda katil zanlısına ait fiziksel kanıt bulundu

Çin, TikTok sorununu çözmek üzere ABD ile "temel çerçeve mutabakata" vardıklarını bildirdi

Çin, TikTok sorununu çözmek üzere ABD ile "temel çerçeve mutabakata" vardıklarını bildirdi
Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor

Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor
AUKUS Paktı: Atlantik’ten Pasifik’e uzanan güvenlik mimarisinin geleceği

AUKUS Paktı: Atlantik’ten Pasifik’e uzanan güvenlik mimarisinin geleceği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet