Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde jandarmaya mukavemet ve hakaret içeren eylemlere soruşturma
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarmaya yönelik mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde, jandarma personeline yönelik gerçekleştirilen, mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
