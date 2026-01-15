Dolar
43.19
Euro
50.26
Altın
4,615.33
ETH/USDT
3,298.10
BTC/USDT
95,723.00
BIST 100
12,456.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurt genelinde Miraç Kandili idrak ediliyor. Bursa Ulu Cami’nden yayındayız. Yurt genelinde Miraç Kandili idrak ediliyor. Sultanahmet Camisi’nden yayındayız.
logo
Gündem

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde jandarmaya mukavemet ve hakaret içeren eylemlere soruşturma

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarmaya yönelik mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Elif Somuncu  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde jandarmaya mukavemet ve hakaret içeren eylemlere soruşturma

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde, jandarma personeline yönelik gerçekleştirilen, mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
Suç örgütlerini övücü veya silahlı paylaşım yapan 325 şüpheli yakalandı
DMM'den velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerine yalanlama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li yöneticilerin jandarmaya yönelik hakaretlerine tepki
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde jandarmaya mukavemet ve hakaret içeren eylemlere soruşturma

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde jandarmaya mukavemet ve hakaret içeren eylemlere soruşturma

Sahibinden hakkında yürütülen rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı

Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin soruşturma sürüyor

İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Silivri'de beslediği koçun saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Silivri'de beslediği koçun saldırısına uğrayan kişi yaralandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ekol TV hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ekol TV hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet