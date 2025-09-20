Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,487.00
BTC/USDT
115,711.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi her geçen gün daha geriye gidiyor." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özel'in CHP'nin dış politika birikiminin de "tasfiye edildiği" bir süreci yönettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle 'öğrenmeyi öğrenme' sürecine girmesinde fayda vardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Başakşehir'de sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt

ABD'li komedyen Fallon'dan Charlie Kirk paylaşımı nedeniyle programı askıya alınan Kimmel'a destek

ABD'li komedyen Fallon'dan Charlie Kirk paylaşımı nedeniyle programı askıya alınan Kimmel'a destek
Trump yönetimi, "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirecek

Trump yönetimi, "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirecek
İngiltere ile ABD arasındaki yatırım anlaşması, İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

İngiltere ile ABD arasındaki yatırım anlaşması, İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet