Dolar
44.05
Euro
51.37
Altın
5,179.31
ETH/USDT
2,066.50
BTC/USDT
70,899.00
BIST 100
12,969.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Trump, Avustralya'nın İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 sporcusuna "iltica hakkı" verdiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 oyuncusuna Canberra hükümeti tarafından iltica hakkı tanındığını bildirdi.

Zeynep Katre Oran  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Trump, Avustralya'nın İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 sporcusuna "iltica hakkı" verdiğini duyurdu

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı telefon görüşmesinde İranlı futbolcuların güvenliğini ele aldıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı oyuncuların Avustralya'da kalması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade eden Trump, 5 sporcuya Avustralya'ya iltica hakkı tanınarak gerekli vizenin verildiğini aktardı.

Trump, bazı sporcuların ise ailelerinin güvenliği konusunda endişe duydukları için İran'a dönmeyi tercih ettiği bilgisini paylaştı.

Avustralya Başbakanı Albanese de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5 oyuncuya insani vize verildiğini belirterek, sporcuların Avustralya'da güvende olduğunu kaydetti.

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı.

İkinci ve üçüncü maçlarında milli marşlarını okuyan İranlı kadın futbolcular, son maçlarından çıktıktan sonra yetkililerden "güvenliklerini sağlamalarını" talep etmiş ve bu kapsamda 5 oyuncunun iltica talebiyle kafileden ayrılarak polis tarafından güvenli bir yere götürüldüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump ise dün yaptığı paylaşımda, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 36 şüpheli daha gözaltına alındı
Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Trump, Avustralya'nın İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 sporcusuna "iltica hakkı" verdiğini duyurdu

Trump, Avustralya'nın İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 sporcusuna "iltica hakkı" verdiğini duyurdu

Trump'tan "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa ABD 20 kat daha sert karşılık verecek" tehdidi

Trump, İran'da ABD'nin onayı olmadan seçilecek yeni liderin “uzun süre görevde kalamayacağını” savundu

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan ABD Başkanı Trump'a "Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz" yanıtı

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan ABD Başkanı Trump'a "Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz" yanıtı
Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti

Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti
Trump, Irak'taki İranlı grupların savaşa girmesini istemediğini belirtti

Trump, Irak'taki İranlı grupların savaşa girmesini istemediğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet