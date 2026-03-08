Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,952.60
BTC/USDT
67,242.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü, ancak artık buna ihtiyaçlarının olmadığını bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü ifade etti.

İngiltere'yi ABD'nin bir zamanlar belki de en büyük müttefiki diye niteleyen Trump, "Önemli değil, (İngiltere) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

The Guardian gazetesinin, İngiltere Savunma Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir sözcüye dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermeyi düşündüğü ileri sürülmüştü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Benzer haberler

Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti

Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti

Trump, Irak'taki İranlı grupların savaşa girmesini istemediğini belirtti

İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere, Orta Doğu krizinde tırmanmayı önlemek için görüşüyor

Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti

Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti
İngiltere'de savaş karşıtları, ABD'nin Londra Büyükelçiliğine yürüdü

İngiltere'de savaş karşıtları, ABD'nin Londra Büyükelçiliğine yürüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet