Dünya

Trump, Irak'taki İranlı grupların savaşa girmesini istemediğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da savaşı daha karmaşık hale getirmemek için Irak'ta bulunan İranlı silahlı grupların savaşa girmesini istemediğini söyledi.

Islam Doğru  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Trump, Irak'taki İranlı grupların savaşa girmesini istemediğini belirtti

New York

Trump, Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a yönelik saldırılarda "Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı, olurlarsa Suriye ve Irak'ta yaptıkları gibi özerk bir bölge kuracaklarına dair endişelerin" sorulduğu Trump, "Kürtlerin İran'a girmesini istemedikleri" yanıtını verdi.

Trump, "Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi.

"İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır." cevabını verdi.

Trump, İran'ın geçen her gün saldırılarını azalttığını belirterek, büyük kayıplar verdiğini ve belki de teslim olacaklarını öne sürdü.

İran'ın "birdenbire" Orta Doğu devletlerine saldırdığı için özür dilediğine de değinen Trump, "Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz." diye konuştu.

Trump, İran'ın artık komşu ülkelere saldırmayacağını düşündüğünü belirterek, "Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet." ifadelerini kullandı.

