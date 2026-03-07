Dolar
logo
Dünya

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a "Netanyahu ile arana mesafe koy" çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile "arasına mesafe koyması" çağrısında bulundu.

Sinan Doğan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a "Netanyahu ile arana mesafe koy" çağrısı

Bogota

Petro, ABD’li sivil haklar hareketinin simge isimlerinden Jesse Jackson’ın Chicago’da düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Petro, Jackson’ı Amerika kıtasındaki Afrika kökenli halkların "özgürlük mücadelesinin yaşayan sembolü" olarak nitelendirdi.

Trump’ı, Netanyahu ile arasına mesafe koymaya çağıran Petro, "Bugün ABD Başkanı'nın, kendisini insanlığı uçuruma sürükleyen kişiden (Netanyahu) tamamen ayrılmasının zamanıdır." ifadesini kullandı.

Petro, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara dikkati çekerek, "Hepimizin birleşme vakti geldi çünkü füzelere karşı durabilecek hiçbir silah yoktur. Onların karşısında durabilecek tek şey, arkasına kitleleri yani tüm insanlığı almış olan sözün gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede artan askeri gerilimden Netanyahu’yu sorumlu tutan Petro, Orta Doğu'da barışın süratle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Petro’nun sözleri katılımcılardan büyük alkış aldı, bazı kişiler ayağa kalkarak destek verdi.

Kolombiya lideri Petro, törene katılan eski ABD Başkanı Barack Obama ile ayaküstü sohbet etti.

