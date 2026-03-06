Dolar
logo
Dünya

Trump, Küba'nın "çok yakında düşeceğini" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir ekonomik yaptırımları artırdığı Küba'nın "çok yakında düşeceğini" söyledi.

Mücahit Oktay  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Trump, Küba'nın "çok yakında düşeceğini" belirtti

New York

Trump, ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN'e telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamalarda Küba ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Başkanlığının ikinci dönemindeki başarılarını öven Trump, "Küba da çok yakında düşecek. Anlaşma yapmak için can atıyorlar." dedi.

Trump, Kübalılarla anlaşma süreci için Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu devreye sokacağını belirttiği konuşmasında, şu anda bu konuya "odaklanmış durumda" olduklarını aktardı.

"50 yıldır bu anı bekliyorum. Ve şimdi (Küba) kucağıma düştü." diyen Trump, bu konuda "çok iyi ilerledikleri" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı bir gün önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Amerikalı Kübalıların evine dönmesinin "sadece bir an meselesi" olduğunu dile getirmişti.

İran'a yönelik saldırıların "başarılı" olduğunu savunan Trump, Tahran yönetiminin "pes edeceği" değerlendirmesini yaptıktan sonra "Küba da düşecek." demişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

