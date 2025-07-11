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Dünya

ABD Başkanı Trump, Kanada mallarına yüzde 35 tarife uygulanacağını duyurdu:

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
ABD Başkanı Trump, Kanada mallarına yüzde 35 tarife uygulanacağını duyurdu:

New York

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Kanada'ya yönelik tarife mektubunu paylaştı.

Mektubun, ABD'ye misillemesine rağmen Kanada ile çalışmaya devam edeceklerinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Trump, bu ülkeye fentanil krizi ile başa çıkmak için gümrük vergisi uyguladıklarını anımsattı.

Trump, Kanada'nın buna ABD ile çalışmak yerine misillemeyle karşılık verdiğini belirten Trump, "1 Ağustos'tan itibaren, Kanada'dan ABD'ye gönderilen Kanada ürünlerine, tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Trump, yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelere tabi olacağını vurguladı.

Kanada'dan şirketlerin ABD'de üretim yapmaları durumunda herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağına işaret eden Trump, buna yönelik onay süreçlerini de hızlandıracaklarını belirtti.

Trump, "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırma kararı alırsanız, artırmayı seçtiğiniz oran ne olursa olsun, bizim uyguladığımız yüzde 35'lik tarifelere eklenecek." ifadesine yer verdi.

Fentanil akışının Kanada ile yaşadıkları tek zorluk olmadığının altını çizen Trump, bu ülkenin ABD'ye karşı sürdürülemez ticaret açıklarına neden olan birçok tarife ve tarife dışı politika ve ticaret engeline sahip olduğunu kaydetti.

Trump, şöyle devam etti:

"Ticaret açığı, ekonomimiz ve hatta ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit. Kanada fentanil akışını durdurmak için benimle birlikte çalışırsa, belki bu mektupta bir ayarlama yapmayı düşünebiliriz. Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak aşağı ya da yukarı yönlü olarak değiştirilebilir."

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