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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.

Dildar Baykan   | 09.11.2020
Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını açıkladı. 

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Miller'in iyi iş çıkaracağına inandığını belirten Donald Trump, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu. 

Christopher Miller kimdir? 

George Washington Üniversitesi Tarih Bölümünden 1987'de mezun olan Miller, daha sonra ABD Deniz Harp Okulunda ulusal güvenlik alanında master yaptı. 

Christopher Miller, 1983-2014 yıllarında orduda görev yaptığı süre boyunca Afganistan ve Irak'taki çeşitli operasyonlara katıldı.

2018-2019 yılarında Trump'ın Özel Asistanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele ve Uluslararası Tehditler Direktörlüğü görevinde bulunan Miller, 10 Ağustos 2020'de Senato'da onaylandıktan sonra Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak göreve başladı.

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