ABD Başkanlık seçimleri 2020
ABD'de başkanlık seçimlerine 3 hafta kala anketlerde Biden Trump'ın 10 puan önünde
Analistler, başkanlık seçimleri öncesindeki anketlerde Biden önde olsa da ülkedeki seçim sistemi dolayısıyla 3 Kasım'daki sonucun farklı olabileceği uyarısında bulunuyor.
Trump'ın Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktıTrump'ın Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı
ABD'nin Ohio eyaletinde 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti
ABD Başkanı Trump, Ohio'daki yanlışlık için Twitter hesabından, “Son Dakika Haberi: 50 bin Ohio seçmeni yanlış oy pusulası alıyor. Kontrol dışı. Hileli bir seçim.” şeklinde paylaşımda bulundu.
Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık 'destek paketi' hazırlığı
Beyaz Saray yönetiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.
Trump'ın 'seçimlerden önce Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği' iddia edildi
ABD'de Donald Trump yönetiminin, "3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği" iddia edildi.
ABD'de Cumhuriyetçi yaşlı seçmen, Demokrat aday Biden'a yöneldi
ABD’de Başkan Donald Trump’ı 2016 seçimlerinde Beyaz Saray’a taşıyan yaşlı seçmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sandıkta farklı tepki vermesinin beklendiği belirtildi.
ABD Yüksek Mahkemesi atamaları neden bu kadar önemseniyor?
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine Kovid-19 teşhisi konulmasından birkaç gün önce Beyaz Saray’ın gül bahçesinde yaptığı açıklamayla Amy Coney Barrett’ı ABD Yüksek Mahkemesi’ne yargıç adayı olarak gösterdi.