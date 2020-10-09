09.10.2020

ABD Yüksek Mahkemesi atamaları neden bu kadar önemseniyor?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine Kovid-19 teşhisi konulmasından birkaç gün önce Beyaz Saray’ın gül bahçesinde yaptığı açıklamayla Amy Coney Barrett’ı ABD Yüksek Mahkemesi’ne yargıç adayı olarak gösterdi.