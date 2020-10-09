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ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'de başkanlık seçimlerine 3 hafta kala anketlerde Biden Trump'ın 10 puan önünde

ABD'de başkanlık seçimlerine 3 hafta kala anketlerde Biden Trump'ın 10 puan önünde

Analistler, başkanlık seçimleri öncesindeki anketlerde Biden önde olsa da ülkedeki seçim sistemi dolayısıyla 3 Kasım'daki sonucun farklı olabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine 3 hafta kala anketlerde Biden Trump'ın 10 puan önünde

Analistler, başkanlık seçimleri öncesindeki anketlerde Biden önde olsa da ülkedeki seçim sistemi dolayısıyla 3 Kasım'daki sonucun farklı olabileceği uyarısında bulunuyor.

Trump'ın Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

Trump'ın Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

Trump'ın Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı
ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın 'Senato için yarışıyorum' açıklaması gündem oldu

ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın 'Senato için yarışıyorum' açıklaması gündem oldu

ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın 'Senato için yarışıyorum' açıklaması gündem oldu
ABD Başkanı Trump: Başkan savaşmak için çok iyi durumda

ABD Başkanı Trump: Başkan savaşmak için çok iyi durumda
Biden, bağışlarda Trump'ı geride bıraktı

Biden, bağışlarda Trump'ı geride bıraktı

Trump Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katıldı

Trump Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katıldı
ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarası iptal edildi

ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarası iptal edildi
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ABD'nin Ohio eyaletinde 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti
10.10.2020

ABD'nin Ohio eyaletinde 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti

ABD Başkanı Trump, Ohio'daki yanlışlık için Twitter hesabından, “Son Dakika Haberi: 50 bin Ohio seçmeni yanlış oy pusulası alıyor. Kontrol dışı. Hileli bir seçim.” şeklinde paylaşımda bulundu.

Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık 'destek paketi' hazırlığı
09.10.2020

Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık 'destek paketi' hazırlığı

Beyaz Saray yönetiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

Trump'ın 'seçimlerden önce Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği' iddia edildi
09.10.2020

Trump'ın 'seçimlerden önce Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği' iddia edildi

ABD'de Donald Trump yönetiminin, "3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği" iddia edildi.

ABD'de Cumhuriyetçi yaşlı seçmen, Demokrat aday Biden'a yöneldi
09.10.2020

ABD'de Cumhuriyetçi yaşlı seçmen, Demokrat aday Biden'a yöneldi

ABD’de Başkan Donald Trump’ı 2016 seçimlerinde Beyaz Saray’a taşıyan yaşlı seçmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sandıkta farklı tepki vermesinin beklendiği belirtildi.

ABD Yüksek Mahkemesi atamaları neden bu kadar önemseniyor?
09.10.2020

ABD Yüksek Mahkemesi atamaları neden bu kadar önemseniyor?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine Kovid-19 teşhisi konulmasından birkaç gün önce Beyaz Saray’ın gül bahçesinde yaptığı açıklamayla Amy Coney Barrett’ı ABD Yüksek Mahkemesi’ne yargıç adayı olarak gösterdi.

'Remdesivir' alan Kovid-19 hastalarının 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti
Kovid-19'u yenen doktor Songür: Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın
AB ülkeleri seyahat kısıtlamalarında ortak kriterlerle hareket edecek
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