Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Mike Pence'in 'Biden'ın yemin törenine katılacağı' iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayacağını açıkladığı 20 Ocak'taki "Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılacağı" iddia edildi.

Hakan Çopur   | 10.01.2021
Mike Pence'in 'Biden'ın yemin törenine katılacağı' iddia edildi

Washington DC

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Pence'e yakın kaynaklar, Başkan Yardımcısının yemin törenine katılacağını söyledi.

Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Biden'a görevi barışçıl bir şekilde devredeceğini ancak yemin törenine katılmayacağını açıklaması sonrasında tüm gözler Pence'e çevrilmişti.

Konuyla ilgili henüz açıklama yapmayan Pence'e yakın isimler, 20 Ocak'taki törene Pence'in katılmak üzere hazırlık yaptığını ifade etti.

3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden da Trump'ın katılmayacak olmasının iyi bir şey olduğunu ancak Pence'in katılmasından memnuniyet duyacağını belirtmişti.

"Trump, çarşamba gününden beri Pence'le konuşmadı" iddiası

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Trump ile Pence'in kanlı Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak gününden bu yana hiç konuşmadığı ileri sürüldü.

NBC kanalının Washington muhabiri Hallie Jackson, Pence'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Pence ile yüz yüze görüşmediği gibi, Başkan Yardımcısını telefonla dahi aramadığını ifade etti.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti
İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti

Benzer haberler

Mike Pence'in 'Biden'ın yemin törenine katılacağı' iddia edildi

Mike Pence'in 'Biden'ın yemin törenine katılacağı' iddia edildi

ABD'de bir Cumhuriyetçi senatörden daha Trump'a istifa çağrısı geldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti

Trump'ın sosyal medya devlerine karşı 'savaş başlatacağı' iddia edildi

Trump'ın sosyal medya devlerine karşı 'savaş başlatacağı' iddia edildi
ABD'de göstericilerle Kongre binasına giren Batı Virginia'nın Cumhuriyetçi Meclis üyesi istifa etti

ABD'de göstericilerle Kongre binasına giren Batı Virginia'nın Cumhuriyetçi Meclis üyesi istifa etti
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Toomey: Trump azline yol açabilecek suçlar işledi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Toomey: Trump azline yol açabilecek suçlar işledi