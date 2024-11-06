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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına bağlılığını takdir ediyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Zelenskiy: Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına bağlılığını takdir ediyorum

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı kutladı.

Mesajında, Trump'ı "etkileyici zaferi" elde etmesinden dolayı tebrik ettiğini bildiren Zelenskiy, eylülde kendisi ile ABD'de "muhteşem" bir toplantı düzenlediklerini belirtti. Zelenskiy, "O toplantıda Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planı ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına son verme çözümlerini ayrıntılı olarak ele almıştık." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da adil bir barışın olması konusunda Trump ile ortak çalışmak istediklerini kaydederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum. Bu tam olarak Ukrayna'da adil barışı pratikte yaklaştırabilecek ilkedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de, Ukrayna'ya yönelik güçlü iki partili desteğin devam edeceğine inandıklarını aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump'ın kararlı liderliği altında güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri dönemini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, Avrupa'nın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu savundu.

Müttefiklerin desteği ile Avrupa'da ve Transatlantik topluluğunda uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamak konusunda kararlı olduklarını belirten Zelenskiy, ABD ile siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Zelenskiy, Trump'ı şahsen tebrik etmeyi ve Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını kendisi ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Trump, seçim zaferini açıkladığı konuşmasında savaşı bitireceğini söylemişti.

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