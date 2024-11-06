Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD'deki başkanlık seçimi sonucuna ilişkin paylaşım yaptı.
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024
Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin…