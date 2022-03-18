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NBA'de Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı, Pistons kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Detroit Pistons, deplasmanda Orlando Magic'i 134-120 yendi.

Yunus Kaymaz   | 18.03.2022
NBA'de Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı, Pistons kazandı

İstanbul

NBA'de bugün oynanan tek maçta Orlando Magic sahasında Detroit Pistons'ı ağırladı.

Doğu Konferansı'nın son iki sırasında yer alan iki ekibin mücadelesinde rakibini 14 sayı farkla mağlup eden Pistons, bu sezon 19. galibiyetini elde etti.

Magic potasına 51 sayı gönderen Saddiq Bey, kariyer rekoru kırdı. Marvin Bagley 20 sayı, 11 ribaunt, Isaiah Stewart da 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Franz Wagner 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Kenardan gelen Terrance Ross 17, Moritz Wagner 16 sayı kaydetti.

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