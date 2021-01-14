Euro
8.97
Dolar
7.36
BIST 100
1,546.60
Altın
1,846.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Biden, Trump yönetiminin Savunma Bakan Yardımcısı Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Savunma Bakanlığının başına getireceği CENTCOM Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'in Senato onay sürecinin uzamasından endişe duyuyor.

Betül Yürük   | 14.01.2021
Biden, Trump yönetiminin Savunma Bakan Yardımcısı Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi

New York

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Savunma Bakanı adayı Senatoda onaylanana kadar Trump yönetimin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi.

ABD basınının Biden'a yakın isimlere dayandırdığı haberlere göre, Biden, Savunma Bakanlığının başına getireceği eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'in onay sürecinin uzaması endişesiyle Norquist'ten bir süre daha görevde kalmasını talep etti.

Biden'ın vekalet için Savunma Bakan Vekili Christopher Miller yerine David Norquist'i tercih etmesinin nedeni basında geçiş sürecinde iş birliği yapılmaması olarak yorumlandı.

Joe Biden'ın Savunma Bakanlığına seçtiği Lloyd Austin, ABD'de muharip bir komutanlığın başında görev yapan ilk siyahi olarak biliniyor ve Senatoda onaylanması durumunda Savunma Bakanlığı görevine gelecek ilk siyahi isim olacak.

ABD'de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamıyor.

2016'da emekli olduğu için Austin'in bu yasal duruma karşı Kongrenin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor.

Öte yandan birçok Kongre üyesinin, Austin'e muafiyet vermek istemediği iddia ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Formula 1 pilotu Charles Leclerc koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki yüksek artış devam ediyor
Fransa, AB dışındaki ülkelerden gelenlerden negatif Kovid-19 test sonucu isteyecek
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Biden, Trump yönetiminin Savunma Bakan Yardımcısı Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi

Biden, Trump yönetiminin Savunma Bakan Yardımcısı Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi

Trump, ABD'de 2. kez azil süreciyle karşı karşıya kalan ilk başkan olarak tarihe geçti

Biden'ın Orta Doğu Koordinatörlüğüne McGurk'ü getirmesi bölge politikasının sinyallerini verdi

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ABD Başkanı Trump'ın hesabının kapatılmasını doğru buluyor

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ABD Başkanı Trump'ın hesabının kapatılmasını doğru buluyor
Biden, ABD Senatosundan Trump'ı yargılarken kabine üyelerinin onaylanmasını geciktirmemesini istedi

Biden, ABD Senatosundan Trump'ı yargılarken kabine üyelerinin onaylanmasını geciktirmemesini istedi
Sosyal medya platformu Snapchat Trump'ın hesabını kapatacağını açıkladı

Sosyal medya platformu Snapchat Trump'ın hesabını kapatacağını açıkladı