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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

FBI 'içeriden saldırı' ihtimaline karşı Washington'daki tüm Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçiriyor

ABD'de 20 Ocak'ta yapılacak Joe Biden'ın başkanlık yemin töreninde görev alacak yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafızın, "içeriden saldırı" ihtimali de dahil potansiyel tehditlere karşı FBI tarafından yeniden güvenlik taramasından geçirildiği bildirildi.

Hakan Çopur   | 18.01.2021
FBI 'içeriden saldırı' ihtimaline karşı Washington'daki tüm Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçiriyor

Washington

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansında konuşan ABD Ordu Sekreteri Ryan McCarthy, 20 Ocak'taki yemin töreni için alınan tedbirleri değerlendirdi.

McCarthy, orduya bağlı tüm birliklerin düzenli olarak güvenlik taramasından geçirildiğini ancak 20 Ocak için ilave güvenlik taramaları da yaptıklarını ifade etti.

Yemin töreninin olaysız geçmesi için çalıştıklarını kaydeden McCarthy, birliklerin "içeriden saldırı" ihtimali de dahil, olası tehditlere karşı eğitim aldıklarını belirtti.

McCarthy, şu ana kadarki güvenlik taramalarında kayda değer bir sorunla karşılaşmadıklarını ve somut bir tehdit unsuru bulunmadığını da kaydetti.

ABD Ordu Sekreteri, "Durumun farkında olmalıyız ve bu operasyonda yer alan bu kişileri (orduya bağlı Ulusal Muhafızları) ciddi şekilde güvenlik taramasından geçirmek için tüm mekanizmalarımızı kullanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

25 bin Ulusal Muhafız güvenlik taramasından geçirilecek

Aynı habere göre, söz konusu tedbirlerle ilgili açıklama yapan diğer askeri yetkililer, Ulusal Muhafızların Washington'a geldiği ilk günlerde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) güvenlik taramasının "ilave bir tedbir" olarak başlatıldığını ve çarşamba gününe kadar törende görev alacak 25 bin kadar Ulusal Muhafızın tamamının bu taramadan geçirilmiş olacağını belirtti.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

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