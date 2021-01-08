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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını bildirdi.

Dildar Baykan   | 08.01.2021
Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı

Washington

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi.

Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım." ifadesini kullandı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

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