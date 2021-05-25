Euro
10.38
Dolar
8.48
BIST 100
1,400.22
Altın
1,891.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Anket: ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu 2020 seçimlerini gerçekte Trump'ın kazandığına inanıyor

ABD 2020 Başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan ankete göre, Cumhuriyetçilerin yüzde 61'i seçimlerin Trump'tan "çalındığına" ve Joe Biden'ın hile ile başa geçtiğine inanıyor.

Dildar Baykan   | 25.05.2021
Anket: ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu 2020 seçimlerini gerçekte Trump'ın kazandığına inanıyor

Washington DC

ABD'de yapılan bir anket, Cumhuriyetçi seçmenin çoğunluğunun 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını ve gerçekte kazananın Donald Trump olduğuna inandığını ortaya koydu.

Reuters/Ipsos tarafından, 17-19 Mayıs'ta 2007 kişi üzerinde yapılan ankette Cumhuriyetçilerin 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine bakışı değerlendirildi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 61'i seçimlerin Trump'tan "çalındığına" ve Joe Biden'ın hile ile başa geçtiğine inandığını belirtti.

Ayrıca Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı da seçim sonuçlarının Trump aleyhine "yasa dışı oylarla" değiştirildiğine inandığını bildirdi.

Söz konusu anket, seçimlere hile karıştırıldığını savunan eski Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi seçmen üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser
BioNTech aşısının uygun saklama koşullarına sahip ASM'lerde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi
Moderna'nın Kovid-19 aşısı 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açılacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açılacak

Anket: ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu 2020 seçimlerini gerçekte Trump'ın kazandığına inanıyor

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi

Blinken'ın İsrail ziyaretinde gündem 'ateşkes, Gazze'nin yeniden imarı ve İran dosyası'

Blinken'ın İsrail ziyaretinde gündem 'ateşkes, Gazze'nin yeniden imarı ve İran dosyası'
Biden yönetimi ancak katliamın ardından harekete geçebildi

Biden yönetimi ancak katliamın ardından harekete geçebildi
ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle 'Seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle 'Seyahat etmeyin' uyarısı