Politika

İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamalarının, "apaçık bir akıl tutulması" olduğunu belirtti.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamaları apaçık bir akıl tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde, Türkiye'nin dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahip olduğunu vurgulayan Duran, "Küresel ve bölgesel jeopolitiğin derin sarsıntılar yaşadığı günümüzde Cumhurbaşkanımız ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara karşı çıkarak mazlumlara destek vermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun açılışı için New York'a gideceğini, BM Genel Kurulunda yapacağı hitabın yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme yapacağını ve ardından Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir. Özel'in son günlerdeki iddialarında sergilediği dış politika gerçekliğine aykırı manipülatif tutumu ve kifayetsiz kampanyası üzüntü vericidir. Bu aşamada kendisine tavsiyemiz, muhataplarının bile övgüyle bahsettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engin diplomasi tecrübesini ve ülkemizin menfaatlerini nasıl koruyup geliştirdiğini takip ederek tecrübe kazanmasıdır."

