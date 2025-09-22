Dolar
41.37
Euro
48.72
Altın
3,719.02
ETH/USDT
4,201.50
BTC/USDT
112,800.00
BIST 100
11,507.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da “Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri” programında konuşuyor
logo
Gündem

Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rize'de meydana gelen selden etkilenen 17 kişinin, Kara ve Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle tahliye edildiğini bildirdi.

Emrullah Cesur  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

Ankara

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kara Kuvvetlerine ait 2, Hava Kuvvetlerine ait 1 helikopterin, AFAD Başkanlığının talebi üzerine bölgeye görevlendirildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, helikopterlerle, selden etkilenen 17 vatandaşın tahliyesinin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, başkasının numarasını "evlenmek istiyorum" notuyla sosyal medyada paylaşmayı suç saydı
Tadilat yaparken orman yangını çıkardığı öne sürülen sanıklara 13'er yıla kadar hapis talebi
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
Bakanlar Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda devam eden çalışmaları inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 adaylığı kapsamında Babayev ve Bowen ile görüştü

Benzer haberler

Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

Bakanlar Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda devam eden çalışmaları inceledi

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ayder Yaylası'na alternatif güzergahtan ulaşım çalışmaları sürüyor

Ayder Yaylası'na alternatif güzergahtan ulaşım çalışmaları sürüyor
Bakan Uraloğlu: Ayder'den 18 vatandaşımız tahliye edildi

Bakan Uraloğlu: Ayder'den 18 vatandaşımız tahliye edildi
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı

Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet