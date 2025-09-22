Bakanlar Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda devam eden çalışmaları inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda sürdürülen çalışmaları inceledi.
Rize
Kentte etkili olan sağanağın ardından bölgeye gelen Bakanlar Uraloğlu ile Bak, önceki gün ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yoluna giderek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakanlar Uraloğlu ile Bak, bölgedeki ekiplerle sohbet ederek kolaylıklar diledi.
Bakanlara incelemelerde, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.
Öte yandan, çalışmaların sürdürüldüğü güzergah dron ile havadan görüntülendi.