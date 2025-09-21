Dolar
Gündem

Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı

Rize Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdürlüğü'nde sel ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukları gidermeye yönelik "Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı

Ankara

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Rize'de devam eden aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmaların, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AFAD ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla il AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda sel, taşkın ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde kapanan yolların açılması, tahliye çalışmaları, enerji ve iletişim kesintilerinin giderilmesi, hasar tespit çalışmaları ve ilgili diğer hususlar değerlendirildi. Çalışmalarda görev alan kurumların temsilcilerinden bilgiler alındı. Koordinasyon içinde yerine getirilmekte olan işlere ilişkin gerekli talimatlar verildi. İlgili tüm kurumlar selin izlerinin silinmesi amacıyla, omuz omuza, işbirliği içerisinde görev yapmaktadır. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."


Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı
