MSB, Rize'de selden etkilenen vatandaşların helikopterle tahliyesine ilişkin paylaşım yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rize'de meydana gelen sel nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşların tahliyesine ilişkin görüntü paylaştı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her durum ve şartta milletimizin yanındayız. Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle görevlendirilen iki helikopterimiz ile Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, tahliye anına ilişkin görüntüler de yer aldı.
