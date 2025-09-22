Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”na katılıyor
logo
Gündem

MSB, Rize'de selden etkilenen vatandaşların helikopterle tahliyesine ilişkin paylaşım yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rize'de meydana gelen sel nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşların tahliyesine ilişkin görüntü paylaştı.

Utku Şimşek  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
MSB, Rize'de selden etkilenen vatandaşların helikopterle tahliyesine ilişkin paylaşım yaptı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her durum ve şartta milletimizin yanındayız. Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle görevlendirilen iki helikopterimiz ile Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tahliye anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

