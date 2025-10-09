Dolar
Dünya

Kuzey Makedonya'da, Türkiye'den temin edilen askeri teçhizat ve üniformaların tanıtımı yapıldı

Kuzey Makedonya'nın Negotino şehri yakınlarında, Türkiye'den temin edilen askeri teçhizat ve üniformaların tanıtımı gerçekleştirildi.

Dzihat Aliju  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Kuzey Makedonya'da, Türkiye'den temin edilen askeri teçhizat ve üniformaların tanıtımı yapıldı Fotoğraf: Dzihat Aliju/AA

Krivolak

Ülkenin orta kesimlerindeki Krivolak askeri tatbikat merkezinde düzenlenen canlı ateş tatbikatına Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misajlovski, Genelkurmay Başkanı Saşko Lafçiski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Zekeriyya Şahin, Aselsan Balkanlar Ofis Direktörü Doğan Coşkun, üst düzey yetkililer katıldı.

Programda, ASELSAN tarafından geliştirilen ADOP 300-T Ateş Destek Komuta Kontrol Sistemi ile VOLKAN 230/105 Top Atış Kontrol Sistemleri tanıtıldı.

Bakan Misajlovski, burada yaptığı açıklamada, bugünü Kuzey Makedonya ordusu ve Savunma Bakanlığı için tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

Bugünkü tanıtımla, temmuzda temin edilen 6 adet 105 milimetre BORAN obüsü resmen ordunun kullanımına sunduklarını belirten Misajlovski, "Dost ve kardeş ülke Türkiye'nin çok iyi bir stratejik ortağımız olduğunu söyleyebilirim. Bu vesileyle Büyükelçi'ye, Ataşe'ye, ayrıca Türkiye Milli Savunma Bakanlığına ve Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Misajlovski, ayrıca bugünkü etkinlikte Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında yapılan ikili anlaşma kapsamında 4 bin üniformayı teslim aldıklarını aktardı.

Teslim alınan teçhizatın sadece bir bölümünü bugün sergilediklerini söyleyen Misajlovski, "Gelecek dönemde özel kuvvetlerimiz için keskin nişancı tüfekleri gibi ek kalemlerin yanı sıra zırhsız araçlar da eklenecek." dedi

Misajlovski, ayrıca başta Aselsan ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) olmak üzere kendilerine farklı şekilde destek veren tüm şirketlere teşekkür etti.

Lafçiski de BORAN'ların ülkeye ulaşmasından 3 ay gibi çok kısa bir sürede Makedon ordusunun askerlerinin orduya yakışan yetenek ve profesyonellik sergilediklerini söyledi.

Türkiye'deki ortaklarına özel teşekkürlerini sunan Lafçiski, "Her şeyden önce, Krivolak askeri tatbikat merkezinde, Pirlepe'deki Mirce Acev kışlasında, Aselsan ve MKE şirketlerindeki uzmanlara teşekkür etmek istiyorum. Uzman destekleri ve özverili bilgi aktarımları, ordumuzun bu modern topçu silahlarını operasyonel kullanıma sunan Avrupa'daki ilk ordu olmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

