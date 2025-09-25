Dolar
Gündem

Sayıştay daire başkanlıkları için seçim yapıldı

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 8. daire üyeleri Mikdat Özkan ve Ahmet Zorlar, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Mertkan Oruç  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Sayıştay daire başkanlıkları için seçim yapıldı

Ankara

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu bugün toplandı.

Genel Kurulda Daire Başkanlığına seçilen 8. Daire Üyesi

Özkan, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1991'de Sayıştay'da göreve başlayan Özkan, TBMM'nin 5 Haziran 2012 tarihli 115'inci birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçildi.

Özkan, 18 Şubat 2015-13 Temmuz 2016 tarihlerinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuklu olan Özkan, İngilizce biliyor.

Bugün gerçekleşen Genel Kurulda Daire Başkanlığına seçilen 8. Daire Üyesi Ahmet Zorlar da 15 Mart 1971'de Elazığ'da doğdu.

Zorlar, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992'de İçişleri Bakanlığında aday kaymakam olarak göreve başlayan Zorlar, sırasıyla Tokat Artova, Diyarbakır Cüngüş, Şanlıurfa Akçakale'de kaymakamlık, Bilecik Vali Yardımcısı, Kayseri Yeşilhisar Kaymakamı ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Başmüfettişi görevlerinde bulundu.

Zorlar, TBMM'nin 5 Haziran 2012 tarihli 115'inci birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçildi.

