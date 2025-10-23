Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turundaki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki temasların ardından "TRK" uçağı ile İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de İstanbul'a geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.