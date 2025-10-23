Dolar
41.97
Euro
48.90
Altın
4,132.90
ETH/USDT
3,856.40
BTC/USDT
110,184.00
BIST 100
10,608.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turundaki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.

İrem Demir  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki temasların ardından "TRK" uçağı ile İstanbul'a geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de İstanbul'a geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze Mahkemesinde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın ve ihlallerin tanıkları dinlendi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
HSK üyeliği için adaylar belli oldu

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda 24 anlaşma, ortak açıklama ve bildiri imzalandı

Türkiye ile Umman madencilik sektöründe ortak projeler geliştirecek

Türkiye ile Umman madencilik sektöründe ortak projeler geliştirecek
Bakan Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef ile görüştü

Bakan Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef ile görüştü
Türkiye ile Umman arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Umman arasında anlaşmalar imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet