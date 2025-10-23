Dolar
Ekonomi

Türkiye ile Umman madencilik sektöründe ortak projeler geliştirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptının, maden arama ve üretiminde yeni fırsatlar oluşturacağını ve ortak yatırımları teşvik edeceğini bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Türkiye ile Umman madencilik sektöründe ortak projeler geliştirecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan körfez turunun son durağı Umman'da madencilik alanında yeni bir adım atıldı.

Bakan Bayraktar'ın temmuzda Muskat ziyaretinde iki ülke arasında "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmış, petrol, doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri alanlarında işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turunun son durağı olan Umman'da, Bayraktar ve Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi, iki ülke arasında madencilik ve kritik mineraller alanında ilişkileri geliştirecek "Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Varılan anlaşma kapsamında iki ülke, maden ruhsat bölgeleri ile mevcut yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi ve verileri paylaşacak ve madencilik yatırımlarına yönelik işbirliği fırsatlarını belirleyecek.

Anlaşmaya göre, kamu ve özel sektör şirketleri arasında maden arama ve üretim imkanlarına yönelik ortak yatırımlar teşvik edilecek ve madencilik, kritik mineraller ve yer bilimleri alanlarında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak.

"İki ülke arasında tecrübe paylaşımını artıracağız"

Bakan Bayraktar, varılan mutabakata ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Umman'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'in başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşme marjında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile 'Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu anlaşmayla maden arama ve üretiminde yeni fırsatları araştırmak amacıyla her iki ülkenin kamu ve özel şirketleri arasında yeni işbirliklerini ve ortak yatırımları teşvik edecek, yer bilimleri alanında tecrübe paylaşımını artıracağız. Hedefimiz, her iki ülkenin de kazanacağı somut projelerle bu alandaki stratejik işbirliğimizi güçlendirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun."

