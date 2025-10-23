Dolar
41.97
Euro
48.87
Altın
4,132.28
ETH/USDT
3,847.40
BTC/USDT
110,144.00
BIST 100
10,608.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul Valiliği, "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.

İrem Demir  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul

İstanbul Valiliği, kente yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul için kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Rüzgarın İstanbul çevrelerinde pazartesi ve salı günleri güneybatı yönünden fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze Mahkemesinde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın ve ihlallerin tanıkları dinlendi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
HSK üyeliği için adaylar belli oldu

Benzer haberler

İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İçişleri Bakanlığından 8 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

Rize son 48 yılın en çok yağışını eylülde aldı

Rize son 48 yılın en çok yağışını eylülde aldı
Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hatay'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

Hatay'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet