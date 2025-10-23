İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul Valiliği, "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.
İstanbul
İstanbul Valiliği, kente yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul için kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Rüzgarın İstanbul çevrelerinde pazartesi ve salı günleri güneybatı yönünden fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.