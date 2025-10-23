Dolar
41.99
Euro
48.88
Altın
4,146.70
ETH/USDT
3,885.40
BTC/USDT
109,829.00
BIST 100
10,608.26
İçişleri Bakanlığından 8 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için "sarı" kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İçişleri Bakanlığından 8 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Ankara

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından 8 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı
