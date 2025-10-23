Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı, seralarda maddi hasar oluştu.
Antalya
Aksu ve Serik ilçelerinde yaklaşık 1 saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı, seralarda maddi hasar oluştu.
Sürücüler ve vatandaşlar ekipler gelene kadar su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.
Yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi.
Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.
