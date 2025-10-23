Dolar
İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Gündem

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Burcu Toptaş  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Burcu Toptaş/AA

İzmir

Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

