Dolar
41.98
Euro
48.79
Altın
4,108.84
ETH/USDT
3,854.90
BTC/USDT
109,187.00
BIST 100
10,665.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
logo
Gündem

Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı

Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında eylülde 484 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 5'i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

Durmuş Genç  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı Fotoğraf: Osman Akça/AA

Muğla

Muğla Valisi İdris Akbıyık gazetecilere, İl Kültür Turizm Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerin, eylül ayında il genelindeki turistik tesisleri denetlediğini söyledi.

Bu kapsamda 484 tesisin denetlendiğini belirten Akbıyık, 5 tesise kapatma işlemi yapıldığını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Jandarma ve emniyet güçlerinin de hanutçulukla mücadele kapsamında 2 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını vurgulayan Akbıyık, ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 25 işletmeye tutanak tutulduğunu, 10 işletmeye kapatma cezası verildiğini, kaldırım işgali yaptığı tespit edilen 2 işletmeye idari işlem yapıldığını, kaçak ve sahte alkol satışı yaptığı tespit edilen 1 işletmeye para cezası verildiğini kaydetti.

Turizm güvenliği kapsamında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca 974 tekne ve yatın denetlendiğini aktaran Akbıyık, eksiklikleri tespit edilen 85 tekne ve yata 1 milyon 154 bin 758 lira para cezası uygulandığını ifade etti.

Göç İdaresi Müdürlüğünce 37 otelin denetlendiğini bildiren Akbıyık, bu kontrollerde 9 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Vali Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda güvenliği kapsamında 1680, turizm güvenliği kapsamında 738 denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini, 19 işletmeye idari yaptırım uygulandığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor
Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak Holding FETÖ davasında 7 sanığın mahkumiyeti ile şirketlerin müsaderesi kararları onandı
İletişim Başkanı Duran'dan, Umman'da medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı

Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı

Harput Kalesi'nde bulunan Roma dönemine ait gizli geçidin restorasyonu tamamlandı

Şanlıurfa turizmine "sonbahar dopingi"

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu
Hyllarima Antik Kenti'nde agoradaki dükkanlar gün yüzüne çıkarıldı

Hyllarima Antik Kenti'nde agoradaki dükkanlar gün yüzüne çıkarıldı
Antalya Limanı 9 ayda 12 kruvaziyerle gelen 10 bin turisti ağırladı

Antalya Limanı 9 ayda 12 kruvaziyerle gelen 10 bin turisti ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet