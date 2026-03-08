Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,942.00
BTC/USDT
67,227.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
logo
Dünya

Rusya'nın en büyük dijital platformu Wildberries, Türkiye’deki otel ağını genişletiyor

Rusya'nın en büyük dijital platformu Wildberries'in, Türkiye’de iki oteli daha faaliyete sokarak turizm sektöründeki ağını genişlettiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Rusya'nın en büyük dijital platformu Wildberries, Türkiye’deki otel ağını genişletiyor

Moskova

Wildberries'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin WB Travel markasıyla Türk turizm sektöründeki faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tur şirketi FUN&SUN ile yapılan ortaklık kapsamında iki otelin daha faaliyete alındığına işaret edilen açıklamada, Alanya’daki WB Travel Club Bayar ve WB Travel Mysea İncekum otellerinin bu kapsamda rezervasyona açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, WB Travel üzerinden çevrim içi otel, uçak bileti ve turlar için rezervasyon yapılabildiği ifade edildi.

Rusya'da 2004 yılında faaliyete geçen Wildberries, Kazakistan, Gürcistan ve Belarus dahil çok sayıda ülkede kullanıcılara ürün ticareti gibi çeşitli dijital platform hizmetleri sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Benzer haberler

Rusya'nın en büyük dijital platformu Wildberries, Türkiye’deki otel ağını genişletiyor

Rusya'nın en büyük dijital platformu Wildberries, Türkiye’deki otel ağını genişletiyor

ABD Başkanı Trump: (Rusya, İran'a) Bilgi veriyorsa da çok faydası olmuyor

Gazprom: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilebileceği mesajı

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilebileceği mesajı
Türkiye ile İspanya arasındaki yakın ilişkiler ticaret ve turizmde rekorlar getirdi

Türkiye ile İspanya arasındaki yakın ilişkiler ticaret ve turizmde rekorlar getirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet