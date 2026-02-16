Tekirdağ ve Edirne'de sağanak etkili oldu
Tekirdağ ve Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Çorlu - Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne
Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış, sağanağa dönüştü.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yeri tentelerinin altına sığındı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.